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وفد قضائي عراقي يزور سورية بهدف تطوير علاقات التعاون القضائي والقانوني 

وفد قضائي عراقي يزور سورية بهدف تطوير علاقات التعاون القضائي والقانوني 
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل وفد قضائي عراقي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان إلى دمشق الاربعاء، في زيارة تستمر ليومين، تهدف إلى تطوير علاقات التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

العالم - سوريا

وكان باستقبال الوفد في مطار دمشق الدولي وزير العدل السوري القاضي أحمد السيد، وعدد من القضاة.

وفي تصريح للصحفيين، أكد القاضي زيدان أهمية هذه الزيارة لتعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين البلدين في المجال القضائي، كما أنها رسالة تضامن مع سورية قيادة وشعباً.

وأوضح القاضي زيدان أن برنامج الزيارة يتضمن إجراء مباحثات قضائية مع القضاة السوريين، وبحث إمكانية عقد اتفاقية قضائية جديدة بين البلدين، لافتاً إلى أن (اتفاقية الرياض العربية) الموقعة عام 1983، والتي تربط التعاون القضائي بين الدول العربية تحتاج إلى تحديث، وهذا التحديث يمكن أن يتم عبر الاتفاقيات الثنائية.

بدوره اعتبر الوزير السيد أن الزيارة تأتي في إطار ترسيخ وتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين سورية والعراق، مؤكداً أنه سيتم من خلالها بحث مشروع اتفاقية جديدة لتعزيز هذا التعاون، مبيناً أن (اتفاقية الرياض العربية) يتم تطبيقها بشكل جيد بين البلدين في مجال تسليم المجرمين، وغيرها من القضايا.

واشارت وكالة "سانا" ان الوفد العراقي يضم رئيس هيئة الادعاء العام القاضي نجم عبد الله الأحمد، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد خضير محمد الجابري، ورئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي خالد طه المشهداني، ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن.

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وفد قضائي عراقي يزور سورية بهدف تطوير علاقات التعاون القضائي والقانوني 