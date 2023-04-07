بالصور..مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في كفر قاسم

العالم - الإحتلال

وأفاد شهود عيان من كفر قاسم بأن مجموعة من ارهابي "تدفيع الثمن" قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على مركبات لمواطنين من سكان المدينة، وقاموا بإحراقها، وكتابة عبارات معادية للعرب، وتسببوا بأضرار في الممتلكات.

يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" اعتدت في شباط/ فبراير 2022 وفي آذار/ مارس 2021 على ممتلكات المواطنين في كفر قاسم واعطبت إطارات مركبات خصوصية وخطت عبارات عنصرية معادية للعرب، وكذلك تنفيذ اعتداء إرهابي، يوم 28 تموز/ يوليو 2019، تضمن إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

وسبق أن أقدم متطرفون يهود، يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر 2018، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل، وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة "رأس العين".

وتنفذ عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية، إذ تستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

المصدر: الوفاء