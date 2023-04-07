رئيس الجزائر يعلن أن بلاده تقترب من الانضمام إلى ’بريكس’

العالم - الجزائر

وقال تبون، في مقابلة مع "الجزيرة بودكاست" أمس الخميس، أن دول الصين، روسيا، جنوب أفريقيا والبرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس".

وأوضح الرئيس الجزائري أن انضمام بلاده إلى "بريكس" في المرحلة الأولى، سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.

وأضاف أن الاقتصاد الجزائري يشهد نموًا وتقدمًا بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدًا أن الجزائر قوية اقتصاديًا وليس لديها مديونية خارجية.

وأشار تبون إلى أن ارتفاع عائدات الطاقة أسهم في زيادة ‏احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 64 مليار دولار.‏

وأكد أن الاقتصاد الجزائري يشهد تعافيًا، كما ‏أن صادرات البلاد من غير المحروقات "تتزايد فضلًا عن تقليل فاتورة الواردات" ‏وتعويضها بالإنتاج المحلي.‏

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بنحو 4.3%، كما أن مستوى دخل الفرد بات يعادل ‏نحو مرتين ونصف، الدخل في بعض الدول المحيطة بالجزائر.‏