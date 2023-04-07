خلق 'زيلينسكي جديد' لتركيا.. خطة امريكية لنشوب صدام بين تركيا وروسيا

العالم - الأميركيتان

ونقل موقع Haber7 التركي عن العقيد المتقاعد إيراي غوشلور قوله إن الولايات المتحدة تتطلع من خلال استخدام ما يسمى "تحالف المعارضة السباعي"، لإحداث صدام بين مصالح موسكو وأنقرة في عدة مناطق في وقت واحد، أي في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وفي سوريا والبحر الأسود وآسيا الوسطى.

وقال غوشلور في تصريحات صحفية: "يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى أي وسيلة للوصول إلى ذلك، وهناك احتمال وقوع استفزازات.

وفي الفترة المقبلة، تخصص الولايات المتحدة لتركيا دور أوكرانيا وزيلينسكي من خلال التحالف المعارض في البلاد. وللأسف، يأخذ التحالف من جانبه أيضا، التزامات في هذا الصدد".

وأشار Haber7 إلى أن كمال كيليجدار أوغلو، المرشح لرئاسة تركيا عن تحالف الأحزاب المعارضة، قد تحدث خلال زيارته للولايات المتحدة مؤخرا عن دعم أوكرانيا وأصر على ضرورة وقوف تركيا إلى جانب كييف.

وعقد كيليجدار أوغلو لقاء مع جيفري فليك، السفير الأمريكي في أنقرة، بمبادرة من الأخير، ما تسبب في رد فعل حاد من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ورفض الرئيس رجب طيب أردوغان التواصل شخصيا مع السفير الأمريكي.