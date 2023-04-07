مصر تحذر من التصعيد المتسارع والخطير فى المنطقة

العالم- مصر

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن القلق البالغ حول نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة علي مدار الـ48 ساعة الماضية، إثر اقتحام القوات الصهيونية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.

وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه تل أبيب، وضربات جوية صهيونية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.