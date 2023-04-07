الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-04-2023

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-04-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 07-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-04-2023

رئیسی واردوغان وحديث هاتفي حول العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى

خلال الربع الأول من 2023... تونس..إحباط501 عملية هجرة غير شرعية و إنقاذ أكثر من 14 ألف مهاجر

'حماس' تبحث مع روسيا عدوان 'إسرائيل' على غزة ولبنان والأقصى

بالفيديو.. تحدّ صعب أمام حكومة نتنياهو بعد إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية 

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. توجهات الاحتلال بين التصعيد والتهدئة ونظام عالمي جديد.. شرط روسي للتفاوض حول أوكرانيا