بالفيديو.. قارئ إيراني يفوز بالجائزة السعودية المليونية لمسابقة «عطر الكلام»

العالم - السعودية

وحصدت المسابقة التي اختتمت منافساتها اليوم 6 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ سُجلت كأكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة، وحصدت رقمًا قياسيًا في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقمًا آخر كأكبر المسابقات استقطابًا للمشاركين في رفع الأذان، ورقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضًا مسابقات الأذان.



وشهدت الحلقة تكريم آل الشيخ للفائزين بجوائز المسابقة من فئتي التلاوة والأذان، حيث تصدر المتسابق الإيراني يونس شاهمرادي الفائزين في التلاوة بحصوله على المركز الأول وجائزة بقيمة ثلاثة ملايين ريال، فيما تحصل المتسابق السعودي عبدالعزيز الفقيه على المركز الثاني وجائزة بقيمة مليوني ريال، كما تحصل المتسابق المغربي زكريا الزيرك على المركز الثالث وجائزة بقيمة مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع وجائزة بقيمة 700 ألف ريال.

أما فئة الأذان، فقد نال مركزها الأول المتسابق السعودي محمد آل الشريف بجائزة تبلغ مليوني ريال، فيما فاز بالمركز الثاني الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين، وتحصل على مبلغ مليون ريال، كما تحصل الفائز الثالث رهيف الحاج على نصف مليون ريال، والفائز البريطاني إبراهيم أسد على 300 ألف ريال.



وكانت الحلقة التي خُصصت لتتويج الفائزين في المسابقة هذا العام قد افتتحت بتلاوة آيات قرآنية من قبل الفائز بالنسخة الأولى للمسابقة القارئ المغربي يونس غربي، وأذان من التركي محسن كارا، الفائز الأول في فئة الأذان للعام الماضي.



وتُعد المسابقة التي تأتي هذا العام بشراكة استراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، واحدة من المبادرات العالمية للهيئة، حيث أتاحت المشاركة لجميع المسلمين من مختلف دول العالم عبر خطوات يسيرة، تسهل المشاركة للراغبين في الالتحاق بتصفيات المسابقة من أي مكان.