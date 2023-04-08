العدل الأمیركية تفتح تحقيقا في تسريب الوثائق السرية

العالم - الأميركيتان

ونقلت وسائل إعلام أمیركية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس وقناة "سي بي إس"، عن ممثل الوزارة قوله: " نحن على اتصال بوزارة الدفاع الأمیركية بشأن هذه المسألة، وبدأنا التحقيق. لكن نرفض تقديم التعليقات لاحقا".

من جانبها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن التحقيق يتعلق بوثائق تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تتضمن تقييمات للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وللقوات الروسية والقوات الأوكرانية، والمساعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى كييف. وتتضمن بعض المواد تقييمات تتعلق بالصين ودول أخرى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وافترضت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأنه تم تحضير بعض الوثائق في الشتاء الماضي لتقديمها لرئيس أركان القوات المسلحة الأميركية مارك ميلي ولقادة عسكريين آخرين.

ووفقا للصحيفة، تتضمن المواد المنشورة معلومات عن توزع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وعن استهلاك الجيش الأوكراني لقذائف المدفعية، وكذلك تقييمات للوضع حول أرتيومفسك.

وفي تعليقه على الموضوع قال متحدث باسم البنتاغون لمراسل "تاس": "نحن على علم بالموضوع، ووزارتنا تحقق في هذه القضية".