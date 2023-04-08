شاهد بالفيديو.. مظاهرات ضد 'اسرائيل' في لندن

العالم - مراسلون

وقالت رئيسة مجلس شوری الرابطة الاسلامية وعضو المنتدی الأوروبي للمرأة المسلمة، رغد التکريتي، قالت لقناة العالم:"رمضان اخر واعتداءات مستمرة ومتزايدة ومتصاعدة، نحن اليوم امام السفارة الاسرائيلية في مدينة لندن، نقول لحکومتنا کفا تغاضياً عن هذه الجرائم المستمرة، انتم لا تغطون فقط علی جرائمهم، انما انتم مشارکون في هذا الاحتلال وهذا الاعتداء علی الفلسطينيين، کفا هذا التآمر وهذا التغاظي عن هذه الجرائم فقط لأنکم أصدقاء اسرائيل".

واكد المتظاهرون على ايصال رسالة التضامن والدعم والاسناد لسكان القدس والمرابطين في ساحات المسجد الاقصى المبارك، معربين عن غضبهم واستيائهم للتعدي على حرمة الايام الفضيلة واعتقال المصلين والعدوان المستمر عليهم.

المنتدى الفلسطيني أكد أن التظاهرة جاءت رفضاً لمحاولات الاحتلال فرض التقسيم الزماني لاولى القبلتين ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني قاطبة.

وقال ديفيد هارلدون من شبکة المملکة المتحدة لرفع الوعي حول فلسطين:"الأمر بسيط للغاية، بينما يظل الفلسطينيون اقوياء ويمکننا ان نبقی أقوياء وهم کذلک وانا الان اری انهم اقوياء جداً في کثير من اعمال المقاومة التي ندعمها ايضاً وهذا ما نحن به ولو بشکل جزئي هنا".

ننام والقدس لاتنام ولازال الزمان يؤرخ کره عدوها حتی القتل وما بين الطلقة والطلقة مجتمع صامت أمام اللعب بدماء الأبرياء والجميع في لندن، وقف متضامناً ولسان حالهم ما فتئ يقول ما الذي تبقی من انسانيتنا والی متی ستبقی فلسطين حبلی بالتعب.