الى ليبرمان.. ما كنت تفعل أكثر مما فعل نتنياهو

العالم - الخبر واعرابه

الخبر:"الرد الإسرائيلي كان نكتة مضحكة والردع مقابل نصر الله تأكّل كلياً". "هذه الأيام قاسية جداً ، ان نتنياهو يواصل بث الضعف والانهزامية ويدمر الردع الإسرائيلي". هذا الكلام هو لرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، تعليقاً على رد الكيان الاسرائيلي على الهجوم الصاروخي للمقاومة من جنوب لبنان وعلى العملية الفدائية في غور الأردن.

إعرابه:

-بات واضحا ان عتاة الصهاينة من الارهابيين والعنصريين امثال ليبرمان وغيره، ينتقدون ما يسمونه ضعف وعجز الحكومة في مواجهة المقاومة، عندما يكونون خارج الحكومة، من اجل تسويق انفسهم على انهم وحدهم من يستطيع ضمان أمن كيانهم والمستوطنيين.

-ليبرمان يعلم علم اليقين، انه لو كان في الحكومة لما استطاع ان يفعل اكثر مما فعله نتنياهو، فهذه هي حدود قوة كيانه، وهي حدود خطتها المقاومة بدماء رجالها، ولا يمكن للكيان الاسرائيلي، ان يتجاوزها، كائنا من كان في الحكومة، نتنياهو او ليبرمان.

-النكتة المضحكة هو محاولة ليبرمان، المزايدة على نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، في القتل والارهاب والتطرف والعنصرية، فالحكومة الحالية الموجودة في الكيان الاسرائيلي، هي اكثر حكومة عنصرية وارهابية واجرامية، في تاريخ هذا الكيان بإعتراف "الاسرائيليين" انفسهم.

-على ليبرمان ان يعترف، كما بات يعترف الاعلام الإسرائيلي، ان كيانه فقد قوة ردعه منذ سنين، وانه بدأ يتآكل من الداخل، وان زعماءه ، أخذوا يتنافسون فيما بينهم حول من يحدد موعد انهياره بالكامل وبدقة، بعد ان كانوا يوما يسوقون انفسهم بانهم "قوة لا تقهر"، وانهم جاؤوا ليبقوا الى الابد.