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الأردن: توقف استيراد النفط العراقي منذ بداية أبريل

الأردن: توقف استيراد النفط العراقي منذ بداية أبريل
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

توقف استيراد براميل النفط من العراق منذ بداية الشهر الحالي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام، رغم موافقة مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بها.

العالم - الأردن

وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات، إن الشركة أوقفت استيراد النفط إلى حين توقيع الحكومة المذكرة من البلدين، مشيرا إلى أن التأخير قد يكون من الجانب العراقي.

وأشار إلى أن المذكرة الجديدة ستسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا، مبينا أنه تم استيراد 310 آلاف برميل نفط خلال شهر مارس 2023.

وكان العراق وافق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة الثلاثاء.

ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر سبتمبر 2021.

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الأردن: توقف استيراد النفط العراقي منذ بداية أبريل

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