القنصلية الايرانية في البصرة تقيم مراسم المحفل القرآني

العالم - مراسلون

بمشاركة العشرات مابين قارئ ومرتل وحافظ لكامل القرآن الكريم، انطلقت في مدينة البصرة جنوبي العراق مراسم المحفل القرآني الدولي، الذي اقامته القنصلية الايرانية بالتعاون مع رابطة القرآنيين في المدينة تزامناً مع ليالي شهر رمضان المبارك.

وقال القنصل الايراني في البصرة، علي عابدي:"هكذا محافل للقرآن الكريم، ضمن الاتفاقات الثقافية مابين الجمهورية الاسلامية والعراق وكذلك لتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، مع انه توجد اشتراكات كثيرة بينهما".

وقال رئيس رابطة القرآنيين في البصرة، علي راضي:"نشكر الجمهورية الاسلامية والقنصلية علی هذا المحفل الذي تقيمه في البصرة في جامع الامام علي (ع) وهذا يدل علی حرصهم علی خدمة القرآن وان يكونوا حملة القرآن بتوجيه من السيد الولي السيد الخامنئي، شكراً له علی هذه الرعاية الكريمة".

المحفل الذي يهدف الى ترسيخ الثقافة والمفاهيم القرآنية لدى الشباب، شهد مشاركة نخبة من الحفاظ والقراء الدوليين من العراق وايران، رتلوا اجزاء المصحف الشريف وسط حضور المئات من المؤمنين.

وقال قاسم مقدمي و حافظ لكامل القرآن الكريم من ايران:"حضور قراء مميزين من انحاء الدول أو من داخل العراق يعتبر هاجس لأن يستمع الشباب للقرآن الكريم بشكل جيد ومن خلال الطاقات التي تكون عندهم اما ان يكونوا قارئين او حافظين للقرآن الكريم".

وكان عدد ومن القراء البصريين قد نالوا جوائز دولية في عدة محافل اقيمت في دول عربية واسلامية واصبحوا ممثلين عن بلادهم في المسابقات الدولية وكان للمحافل القرانية التي تقام خلال الشهر الفضيل دور كبير في بلوغهم لهذه المرتبة.

وتعد المحافل القرآنية معلماً بارزاً في العراق خلال شهر رمضان المبارك حيث تكتض المساجد ودور العبادة بالمؤمنين لتلاوة كتاب الله العزيز.