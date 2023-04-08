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وول ستريت: 3 عسكريين أميركيين كانوا مع قائد 'قسد' عند استهداف موكبه بالعراق

وول ستريت: 3 عسكريين أميركيين كانوا مع قائد 'قسد' عند استهداف موكبه بالعراق
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون أميركيون، اليوم السبت، إن ثلاثة عسكريين أميركيين كانوا مع قائد ما يسمى"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، عند استهداف موكبه بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة في مطار السليمانية شماليّ العراق، بحسب صحيفة "وول ستريت".

العالم - سوريا

ونقلت الصحيفة الأميركية عن العقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تأكيده وجود أفراد من الجيش الأميركي في الموكب، مضيفاً: "لم تقع إصابات"، وقال بوتشينو: "نحن نحقق حالياً في الهجوم".

وكانت سلطات منطقة كردستان العراق قد قالت، أمس الجمعة، إن مطار السليمانية الدولي، بمحافظة السليمانية الخاضعة لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، تعرّض لانفجار مجهول، ونفت "قسد" من جهتها، في بيان، تعرّض عبدي لمحاولة اغتيال، فيما أكدت مصادر إعلامية عراقية تعرّض موكب عبدي للاستهداف من قبل طائرة مسيّرة قرب المطار.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم يسمه قوله إنّ "طائرة مسيرة من دون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، الذي أمضى وقتاً في السليمانية، وكان ينوي العودة إلى مطار قامشلي في شمال سوريا".

وأوضح أنه "في أثناء وجوده في مطار السليمانية لعودته إلى سوريا، استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية"، مضيفاً أنّ "عبدي عاد إلى شمال سوريا دون أي إصابات، ونُقل بطائرة أميركية".

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وول ستريت: 3 عسكريين أميركيين كانوا مع قائد 'قسد' عند استهداف موكبه بالعراق

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