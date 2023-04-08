عبد السلام: مطالبنا وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات

العالم - اليمن

وقال رئيس الوفد الوطني نؤكد على موقفنا الثابت المتمسك بقضيتنا العادلة كما أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب وموقف.

وأضاف أن وصوله مع الوفد العماني الشقيق العاصمة صنعاء هو استمرارا للجهود في إطار مسار مستمر لتحقيق السلام العادل.

وأوضح أن مطالب الوفد العادلة خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار، مضيفاً بقوله نأمل أن تتحقق هذه المطالب العادلة والتي هي في مجملها إنسانية.

وتابع القول "سنجري في هذه الجولة النقاشات مع القيادة ومتمسكون بهذه المطالب العادلة" مؤكداً العمل على متابعة ملف الأسرى حتى لا تقف أمامه العراقيل كما حصل مؤخرا وهناك وعود أن تتم العملية في الشهر الكريم.

وقال "لا تهمنا التسريبات وما يهمنا هو ما يتحقق على أرض الواقع ونترك الأمور للنهايات".