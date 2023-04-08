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عبد السلام: مطالبنا وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات

عبد السلام: مطالبنا وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبدالسلام اليوم السبت، أن مطالب الشعب اليمني عادلة ومحقة وهي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وتام وصرف مرتبات جميع الموظفين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز.

العالم - اليمن

وقال رئيس الوفد الوطني نؤكد على موقفنا الثابت المتمسك بقضيتنا العادلة كما أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب وموقف.

وأضاف أن وصوله مع الوفد العماني الشقيق العاصمة صنعاء هو استمرارا للجهود في إطار مسار مستمر لتحقيق السلام العادل.

وأوضح أن مطالب الوفد العادلة خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار، مضيفاً بقوله نأمل أن تتحقق هذه المطالب العادلة والتي هي في مجملها إنسانية.

وتابع القول "سنجري في هذه الجولة النقاشات مع القيادة ومتمسكون بهذه المطالب العادلة" مؤكداً العمل على متابعة ملف الأسرى حتى لا تقف أمامه العراقيل كما حصل مؤخرا وهناك وعود أن تتم العملية في الشهر الكريم.

وقال "لا تهمنا التسريبات وما يهمنا هو ما يتحقق على أرض الواقع ونترك الأمور للنهايات".

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وصول الوفد العماني برفقة رئيس الوفد الوطني اليمني للعاصمة صنعاء

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