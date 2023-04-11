الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

كاميرا العالم ترصد أجواء احياء ثاني أيام ليالي القدر المباركة في مدينة مشهد المقدسة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

يحيي آلاف الايرانيين مراسم اللية الثانية من ليالي القدر بمدينة مشهد المقدسة وجوار مرقد الإمام على موسى الرضا (عليه السلام) في ليلة 20 من شهر رمضان المبارك وكذلك ذكرى استشهاد الامام علي بن أبي طالب "عليه السلام".

العالم - خاص بالعالم

وحضر المراسم أهالي مدينة مشهد المقدسة حيث قاموا بإحياء الليلة الثانية من ليالي القدر بقراءة الأدعية وتلاوة القرآن الكريم.

وكانت باحات وساحات الحرم الرضوي المطهر مكتظة بحشود كبيرة من محبي الامام علي بن ابي طالب (ع) من داخل إيران وخارجها خاصة من الدول العربية والافريقية وأفغانستان.

وتصادف الليلة الـ 20 من الشهر الفضيل الليلة الثانية من ليالي القدر حيث يحضر المسلمون في المساجد ويفرغون لقراءة الأدعية وتلاوة القرآن الكريم.

اصوات المواكب المعزية باستشهاد امير المؤمنين ودعوات الزائرين في ليالي القدر اجواء ملأت العتبة الرضوية المقدسة وهي تتشح بالسواد والحزن بهذه المناسبة الاليمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. أجواء إحياء ليلة القدر الأولى في إيران

احیاء ليلة القدر المباركة في ايران

العدوان الهمجي على المصلين بالمسجد الأقصى لا يمكن السكوت عنه

شاهد.. ليالي طهران في شهر رمضان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... كاميرا العالم ترصد أجواء احياء ثاني أيام ليالي القدر المباركة في مدينة مشهد المقدسة

تقرير استخباراتي صهيوني يكشف تزايد احتمالات 'مواجهة متعددة الجبهات' مع الإحتلال

تجمع العلماء لبنان يحيي الأبطال الفلسطينيين

لافروف: اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين سيعقد هذا العام

أميرعبداللهيان يدعو لتحرك دولي فوري وفعال للوضع الراهن في فلسطين

رغم استمرار انتهاكات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح ليلة 21 لشهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك + صور