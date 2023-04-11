كاميرا العالم ترصد أجواء احياء ثاني أيام ليالي القدر المباركة في مدينة مشهد المقدسة

العالم - خاص بالعالم

وحضر المراسم أهالي مدينة مشهد المقدسة حيث قاموا بإحياء الليلة الثانية من ليالي القدر بقراءة الأدعية وتلاوة القرآن الكريم.

وكانت باحات وساحات الحرم الرضوي المطهر مكتظة بحشود كبيرة من محبي الامام علي بن ابي طالب (ع) من داخل إيران وخارجها خاصة من الدول العربية والافريقية وأفغانستان.

وتصادف الليلة الـ 20 من الشهر الفضيل الليلة الثانية من ليالي القدر حيث يحضر المسلمون في المساجد ويفرغون لقراءة الأدعية وتلاوة القرآن الكريم.

اصوات المواكب المعزية باستشهاد امير المؤمنين ودعوات الزائرين في ليالي القدر اجواء ملأت العتبة الرضوية المقدسة وهي تتشح بالسواد والحزن بهذه المناسبة الاليمة.

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