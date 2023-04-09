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مقتل 44 مدنيا بهجوم على قريتين في بوركينافاسو

مقتل 44 مدنيا بهجوم على قريتين في بوركينافاسو
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة بوركينافاسو، أمس السبت، مقتل 44 شخصا على الأقل إثر هجمات نفذها من وصفتهم بمسلحين متطرفين شمالي البلاد.

العالم- إفريقيا

وقال حاكم المنطقة المقدم رادولف سورغو، إن "الحصيلة الأولية لهذا الهجوم الحقير والهمجي" الذي استهدف قريتَي كوراكو وتوندوبي "تشير إلى مقتل 44 مدنيا، وسقوط جرحى".

وأوضح أن القتلى هم 31 شخصا في كوراكو و13 في توندوبي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، داعيا المواطنين إلى التزام الهدوء.

وأفاد أحد سكان كوراكو لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "عددا كبيرا من الإرهابيين هاجموا" القرية في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس الماضي.

ومنذ عام 2015، تستهدف جماعات مسلحة شمالَ وشرق بوركينافاسو، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح قرابة مليون آخرين.

وتمر بوركينافاسو بفترة انتقالية بعد انقلابين في عام واحد بذريعة انعدام الأمن المتزايد وغير المنضبط بسبب الهجمات المسلحة.

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مقتل 44 مدنيا بهجوم على قريتين في بوركينافاسو

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