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'المونيتور': واشنطن تخفف خطابها تجاه تواصل العرب مع دمشق

'المونيتور': واشنطن تخفف خطابها تجاه تواصل العرب مع دمشق
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

رأى موقع “المونيتور” أن الولايات المتحدة بدأت تخفف خطابها حول رفض التواصل العربي مع سوريا.

العالم - سوريا

وقال الموقع في تقرير، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لطالما قالت إنها تعارض اعادة علاقات الدول العربية مع سوريا في غياب التقدم الجاد نحو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، إلا أن مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، قدمت رسالة مختلفة.

وأضاف التقرير أن "ليف طالبت في مناسبتين، الشهر الماضي، الدول في المنطقة بالحصول على شيء، مقابل الانفتاح على القيادة السورية التي طالت مقاطعتها".

ونقل الموقع عن دبلوماسي عربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: “ما نقرأه مما يقوله الأمريكيون هو أنهم ليسوا ضد المبادرات، لكن العقوبات الأمريكية ستبقى”، مضيفا: “ما رأيناه هو، دع العرب يحاولون التعرف على الأسد، ودعونا نرى ما هي النتائج”.

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