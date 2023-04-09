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بالأسماء.. استقبال 13 أسيرا ومعتقلا بمطار صنعاء الدولي 

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصل إلى مطار صنعاء الدولي، 13 أسيرا ومعتقلا من الأسرى اليمني بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات السعودية مقابل أسير سعودي.

العالم - اليمن

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: "استقبلنا اليوم في مطار صنعاء الدولي 13 أسيراً ومعتقلاً أفرجت عنهم السلطات السعودية مقابل أسير سعودي أفرجنا عنه في وقتٍ سابق".

وأشار المرتضى إلى أن الأسرى المفرج عنهم اليوم من السجون السعودية جزء من الصفقة المتفق عليها عبر الأمم المتحدة.

وعبّر عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة للتنفيذ الكامل للصفقة المتفق عليها يوم الخميس نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.

وفيما يلي أسماء الأسرى:

1- شايم نجم شايم درهم.

2- ميثاق حسن علي حسن شعيف القباطي.

3- عبدالحكيم علي أحمد الملاحي.

4- علي ناجي أحمد صالح نجران.

5- محمد أحمد قائد العمري.

6- علي محمد ناصر جبه مشيب.

7- عبدالرزاق أحمد حسين صالح العفاري.

8- مصطفى عامر عبدالله محمد عبدالله عامر.

9- صادق أحمد صالح الخيواني.

10- نبيل صالح محسن زيد ضيف الله الجمرة.

11- سليم يحيى عبدالصمد محمد قاسم النونو.

12- منصور أحمد خالد القصيع.

13- صالح مقبل علي آل مفرح.

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