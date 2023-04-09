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وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور

وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

خرج الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون أجانب في عدة مدن أميركية كبرى، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، واستنكارا للصمت الأميركي على الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

العالم - الأميركيتان

وطالب المحتجون في المسيرات الحاشدة التي انطلقت في كل من نيويورك وشيكاغو ودالاس ولوس انجلوس وأوهايو وتكساس وكاليفورنيا ومينسوتا برفع يد سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى، وبالحرية لفلسطين، وبضرورة توفير حماية دولية لشعبنا ضد ممارسات حكومة الاحتلال العنصرية بحقه.

ودعا أسامة ناصر باسم "التحالف من أجل العدالة في فلسطين"في المسيرة التي انطلقت في شيكاغو المجتمع الدولي، وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة إلى الابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائم الحرب ضد المواطنين الفلسطينيين، وفرض العقوبات عليها.

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وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور وقفات بمدن أميركية رفضا لاعتداءات الاحتلال في الأقصى + صور

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