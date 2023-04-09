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رئيسي: 150 إنجازا في الصناعات النووية شهادة فخر للشعب الإيراني

رئيسي: 150 إنجازا في الصناعات النووية شهادة فخر للشعب الإيراني
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أحيا الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي، ذكرى اليوم الوطني للصناعة النووية، واصفا النجاح في معالجة ما يزيد عن مليون مريض باستخدام التقنية النووية وحصول العلماء الإيرانيين على ما يزيد عن 150 إنجازا علميا وفنيا في مجال الصناعات النووية وسط ظروف الحظر القاسية التي يفرضها العدو، بأنه شهادة فخر واعتزاز للشعب الإيراني.

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح للرئيس الإيراني، خلال رعايته اجتماع مجلس الوزراء بطهران مساء اليوم الأحد؛ حيث أدان الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا على ضرورة التماسك بين دول العالم الإسلامي من أجل الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم ووضع حدد للمجازر الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حقه يوميا.

وإذ نوه إلى بوادر انهيار المجتمع الصهيوني وإفلاس هذا الكيان المزيف وسير النظام العالمي الجديد لصالح جبهة المقاومة، صرح الرئيس الإيراني: إن الشعوب الحرة، ستهب لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي هذا العام بمزيد من الشموخ والتماسك، وستعرب بصوت موحد وقلوب متآزرة عن استنكارها لمجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، تطرق الرئيس رئيسي إلى الاتفاق الموقع بين إيران والعراق من أجل التسريع في وتيرة إنجاز مشروع الربط السككي بين البصرة وشلمجة (جنوب غرب إيران)، الذي لم يتحدد مصيرة لسنوات عديدة، مؤكدا على متابعة هذا المشروع، إلى جانب التوافقات الحاصلة بين طهران وموسكو والصين، وصولا إلى النتائج المرجوة في هذا الخصوص.

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