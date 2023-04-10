لأول مرة.. إفطار رمضاني بمكتبة غيلدهول التاريخية بلندن وصلاة الجمعة بمتحف فيكتوريا ألبرت

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وكان المتحف قد استضاف إفطارا جماعيا ثاني أيام الشهر الفضيل في سابقة هي الأولى، وأظهرت المشاهد المصورة توافد مئات المسلمين و غيرهم على قاعات المتحف التي توسطتها موائد الإفطار، بينما كانت اللوحات المميزة والعمارة الفريدة للمتحف تحيط بهم.

ومنذ بداية الشهر الفضيل، أطلق مسلمون في بريطانيا مبادرة "الإفطار المفتوح" بهدف إقامة الإفطار في عدد من المعالم المميزة في البلاد، مثل المتاحف وناطحات السحاب وملاعب كرة القدم وغيرها.

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس" فإن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.