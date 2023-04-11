أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 10 إبريل 2023

جمهوري اسلامي ..

إتساع دائرة تضامن شعوب بلدان العالم مع أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم

كيهان ..

قوى المقاومة في تحالف فريد .. إستهداف "الكيان الصهيوني" من فلسطين وسوريا ولبنان والعراق

عصر ايرانيان ..

على رئيس جمهورية أذربيجان علييف الحذر من إختبار مدى صبر إيران الإستراتيجي

سياست روز ..

مجلس الإستخبارات الوطني الأمريكي.. سياسات ومواقف باكو تهديد خطير لمنطقة جنوب القوقاز

رويش ملت ..

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية .. إمكانية إنتاج يورانيوم بدرجات التخصيب المطلوبة, قدرة بحد ذاتها

خراسان ..

دومينو السلام .. وفد سعودي في صنعاء لأول مرة للتباحث حول إنهاء الحرب باليمن

وطن امروز ..

ماكرون بعد زيارته للصين .. على أوروبا خفض تبعيتها لأمريكا وتفادي الإنزلاق بمواجهة حول تايوان

جوان ..

الرئيس الفرنسي يحث أوروبا على الحد من إعتمادها على أمريكا والحد من هيمنة الدولار

ابرار..

محافل إعلامية روسية تحذر من خطر مسار نشر أمريكا المزيد من الرؤوس النووية بأوروبا

ارمان ملي ..

تفاقم أجواء التوتر بمضيق تايوان , والصين تقوم بمناورات تحاكي شن هجوم

مردم سالاري ..

في لقاء شمخاني مع مساعد بوتين .. إيران وروسيا تؤكدان ضرورة إنهاء هيمنة الدولار

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( خطوة لإنهاء الحرب ) ..

الأزمة اليمنية تشهد منذ ايام تطورات متسارعة لم يسبق لها مثيل حيث قام وفد سعودي بزيارة لصنعاء هي الاولى من نوعها منذ شن التحالف السعودي حربه العدوانية على اليمن قبل سنوات.

وتزامن الحدث مع تبادل اسرى بين الطرفين ومع انباء عن بدء الامارات بسحب قواتها من اليمن .

"إن هذه الأجواء تعكس حدوث تغيير كبير في المعادلات والموازنات الميدانية والسياسية لصالح دفع الأمور نحو إنهاء الحرب باليمن "

وبعبارة اخرى توصل التحالف السعودي او ما تبقى منه الى قناعة من ان مواصلة هذه الحرب ستزيد من خسائر واضرار التحالف ومن وطأة نفقات وتكاليف وخسائر هذه الحرب من دون تحقيق اية اهداف ميدانية واقعية, وبالطبع كل ذلك وسط ادراك التحالف بأن قدرات المقاومة اليمنية باتت اكبر من ان يستطيع مواصلة الحرب مقابلها. وفي كل الاحوال باتت هناك مؤشرات واضحة تبشر بقرب دخول الازمة اليمنية لمسار قد ينتهي بانهاء هذه الحرب الظالمة .

كيهان ..

في الشأن اليمني ايضا كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( شروط أنصار الله لتمديد الهدنة )..

اعلنت حركة انصار الله عن شروط تمديد الهدنة وذلك مع وصول وفد سعودي الى صنعاء ..

"إن شروط حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية لتمديد الهدنة لستة أشهر تتحدث عن وقف التحالف السعودي لكل أشكال العمليات العسكرية"

والحد من الحصار ودفع مرتَّبات الموظفين اليمنيين من عائدات النفط والغاز, وهي شروط ترتبط بمرحلة انتقالية لايجاد ارضية مناسبة ليتسنى للطرفين اجراء مباحثات لانهاء الحرب على اساس شروط اساسية سبق ان حددتها حركة انصار الله وتشمل انسحاب قوات التحالف السعودي بشكل كامل من الاراضي والجزر اليمنية وانهاء الحصار بشكل كامل ودفع غرامات لاعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن. ان ما يحدث اليوم على صعيد انتعاش الامال بشأن انهاء الحرب باليمن يرتبط بتغير المعادلات الميدانية باليمن وبحدوث تطورات اقليمية ايجابية بتحرك ايران والسعودية نحو استئناف العلاقات وكل ذلك وسط انحسار متسارع للنفوذ الامريكي بالمنطقة .

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( الكيان الصهيوني وتصعيد الأجواء هربا من أزماته)..

حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة تواجه خطر السقوط بشكل جدي مع اتساع دائرة المعارضة الداخلية بصورة تظاهرات حاشدة مستمرة وتفاقم الصراع السياسي بين نتنياهو وقوى المعارضة الى حد اطلاق رئيس الكيان نفسه تحذيرات من خطر نشوب حرب اهلية تؤدي لزوال " اسرائيل ".

" إن نتيناهو تعمد تصعيد الأجواء في الضفة والقيام بإقتحامات للمسجد الأقصى في إطار سيناريو للإلتفاف على الأزمة الداخلية بالكيان"

السيناريو بدأ بتصعيد الاجراءات القمعية بالضفة بتسليح المستوطنين ومهاجمة بلدات فلسطينية لتصل الامور الى القيام باقتحامات للمسجد الاقصى دفعت فصائل المقاومة بغزة للرد صاروخيا, لتشن القوات الصهيونية غارات وقصفا مدفعيا على غزة , لكن خطأ نتنياهو في الحسابات تمثل بمفاجأة الرد الصاروخي الواسع لا من غزة فحسب بل من جنوب لبنان ايضا الامر الذي وضع نتنياهو في مأزق خوفا من الانزلاق في حرب خاسرة في عدة جبهات , لذلك اضطر الكيان لابتلاع فشله باللجوء للتهدئة , ومشكلة نتنياهو الان هي ان مغامراته الاخيرة الفاشلة هذه لم تؤد لاسكات المعارضة الداخلية كما تصور.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( المحتلون باتوا في زاوية الحلبة)..

الكيان الصهيوني فوجئ في عدوانه الاخير على غزة بضربات صاروخية من جنوب لبنان هي الاولى من نوعها منذ هزيمته بحرب 2006 مقابل حزب الله, وجاءت المفاجأة الثانية بعدها باطلاق ثلاثة صواريخ من الاراضي السورية على مواقع الكيان بالجولان المحتل, ودقَّت صفارات الانذار في الجولان وشمالِ فلسطين المحتلة وسط اجواء هلع تحسبا لضربات صاروخية واسعة النطاق.

"الكيان الصهيوني يجد نفسه اليوم بين فكي كماشة مقاومة أطلقت نحو مائة صاروخ خلال عشر دقائق من غزة وجنوب لبنان"

وهذا الرقم مرشح للتغيير بكل سهولة ليصبح عشرات الاف الصواريخ تنطلق من عدة جبهات في اية مواجهة مفتوحة قد يغامر الكيان بخوضها لأية اسباب, فعندها ستتحقق مخاوفه من الزوال من الخارطة. ان ما يحدث الان هو ان هذا الكيان الذي تبجح عقودا بتفوق عسكري مزعوم يقف عاجزا اليوم في زاوية الحلبة هربا من المزيد من الضربات التي قد تُسقطه بالضربة القاضية .

خراسان ..

في تعليقها الذي يحمل عنوان ( الأمريكيون في مدار الإسقاطات)..

البيت الابيض نشر تقريرا خاصا حول خلفيات فضيحة الانسحاب الامريكي الذليل من افغانستان , التقرير حمَّل ادارة ترامب الجمهورية مسؤولية وقوع تلك الفضيحة على اعتبار اضعافه لمكانة الولايات المتحدة بدخوله مفاوضات منفردة بمعزل عن الحكومة الافغانية مع حركة طالبان بالدوحة وتقديم تنازلات لطالبان .

"تقرير البيت الأبيض عكس محاولة لتبرير قرار بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل مذل بإعتبار أن ترامب هو السبب"

ان توقيت نشر هذا التقرير جاء مع توجه انظار الداخل الامريكي لمثول ترامب امام القضاء في قضية شراء صمت ممثلةٍ اباحية وفي قضايا تَهَرُّبٍ ضريبي ترى اوساطٌ جمهورية مؤيدة لترامب انها تستهدف عزله سياسيا وحرمانَه من الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.