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آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح للمطالبة بشرعنة بؤرة ’أفيتار’

آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح للمطالبة بشرعنة بؤرة ’أفيتار’
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم آلاف المستوطنين، ظهر اليوم الاثنين، منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام نظم آلاف المستوطنين مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء صهاينة على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتهدف المسيرة، وفق جماعات المستوطنين المنظمة، إلى المطالبة بشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب ادعاءاتهم.

ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في البؤرة الاستيطانية، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قسما من المستوطنين سيبقون فيها، بهدف "فرض واقع على الأرض".

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين من حين إلى آخر.

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