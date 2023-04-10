الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

العالم - روسيا

وأضاف بيسكوف تعليقا على مزاعم تورط روسيا في هذه "التسريبات"، قائلا: "أصبح الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء يحصل حول العالم، وفي كل زمان ومكان، مرضا شائعا، لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا".

وفي سياق متصل ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن تسريب وثائق البنتاغون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين أعربوا عن خشيتهم في أن تعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر، وتقوض العلاقات الدولية المهمة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت الماضي، عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" الأحد إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية.