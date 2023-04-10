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البحرين.. تكديس أسلحة وتطبيع

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

تكديس الاسلحة في البحرين لا يتوافق ابداً بين سياستها التطبيعية مع العدو الصهيوني، ولا حتى مع ميزانية البلاد وازماتها الاقتصادية.

وبالتالي يطرح السؤال: لماذا هذه الصفقات؟ ولماذا تنخرط البحرين في سباق التسلح اذا صحّ التعبير؟

كثر قالوا ويقولون ان البحرين صغيرة الحجم، وتحتوي على قاعدتين عسكريتين امريكية وبريطانية، وتقيم ايضاً علاقات امنية وعسكرية مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فان الحاجة لهذا التسلح وبهذا الكم الكبير يثير الريبة والشك.

فالبحرين التي تنفق الاموال الطائلة على صفقات التسلح، يعاني اهلها ازمات اجتماعية ومعيشية حادة، كما ان الدين العام وصل الى مستويات عالية جداً، وبدلاً من حل المشكلات الاقتصادية تنفق الاموال الطائلة على الاسلحة، في حين ان مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، سهل للاخير تغلغله في جميع مؤسسات الدولية ومرافقها.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة اللبنانية بيروت، عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

ومن العاصمة الالمانية برلين، الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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