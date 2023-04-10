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وزارة الصحة : 940 اصابة و39 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 940 اصابة و39 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ۹۴۰ اصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد. هفت میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۲۸ نفر رسید

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 599 الفا و828 شخصا، والوفيات 145 الفا و652 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ تفشي الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و349 الفا و ۵۱۱ شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و511 الفا و342 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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وزارة الصحة : 940 اصابة و39 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

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