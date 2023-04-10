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العراق.. إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة الحرير في أربيل

العراق.. إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة الحرير في أربيل
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة حرير في أربيل.

العالم - العراق

وقال المصدر، إن "أنظمة الدفاع في قاعدة حرير تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، كانت تحلق على مقربة من القاعدة"، مبينة أنه "لم يعرف ما إذا كانت الطائرة تؤدي مهمة استطلاعية، أو تحاول مهاجمة القاعدة".

يشار الى أن القاعدة تضم عناصر من قوات ما يسمى بالتحالف الدولي، شمال العراق.

وسبق أن أعلن مصدر امني، اليوم بسقوط طائرة مسيرة مجهولة في قرية بوتيا شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر ، إن الطائرة كانت مفخخة دون معرفة الجهة التي انطلقت منها، أو موقع استهدافها.

واوضح المصدر ان التحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنية لمعرفة هوية الطائرة .

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