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شاهد طائرة تواجه حالة طوارئ في مطار جمهورية ايرلاندا

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

واجهت طائرة "رايان إير" حالة طوارئ إثر هبوط قاس على مدرج مطار دبلن الدولي في جمهورية ايرلاندا مما تسبب في كسر العجلة الأمامية للطائرة.

العالم _ أوروبا

استقبلت خدمة الإطفاء بالمطار الرحلة القادمة من ليفربول، مع بقاء الركاب على متنها حتى أعطى ضابط الإطفاء الأمر، فيما قالت "رايان إير" في بيان لها إن الطائرة واجهت "مشكلة فنية بسيطة" في مقدمتها أثناء الهبوط، وصرحت الشركة بأن الطائرة سوف يتم فحصها من قبل المهندسين.

وكتب مطار دبلن في تغريدة له على "تويتر" أن مسعفين استقبلوا الركاب في المبنى ولم ترد أنباء عن أي إصابات، رغم أن شخصا عولج من الصدمة.

وأضاف بيان صادر عن هيئة مطار دبلن: "استجابت دائرة حريق المطار ونزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي بمجرد أن أعطى ضابط الإطفاء التابع للمطار إشارة الهبوط". وتم تقييد عمليات الحركة الجوية خلال الحادث، ومساء الأحد كان المدرج الشمالي فقط قيد الاستخدام.

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