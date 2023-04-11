الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إزاحة الستار اليوم عن انجازات تسليحية جديدة للجيش الايراني

إزاحة الستار اليوم عن انجازات تسليحية جديدة للجيش الايراني
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

تجري صباح اليوم الثلاثاء ازاحة الستار عن انجازات تسليحية جديدة للقوات البرية للجيش الايراني حسبما اعلنه قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري الذي اشار ايضا الى خصائص هذه الانجازات التسليحية الجديدة.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري ان هذه الانجازات ستتم ازاحة الستار عنها بأمر من قائد الجيش الايراني، موضحا ان قسما من هذه الانجازات التسليحية يتعلق باسلحة تم تطويرها وتحديثها حسب احدث التكنولوجيات العالمية، والقسم الآخر هو ازاحة الستار عن اسلحة خاصة ستبدأ القوات البرية للجيش الايراني باستخدامها.

واعتبر جميع هذه الانجازات التسليحية بانها ابداعية وهي نتاج معرفة وجهود علمية لعلماء القوات البرية للجيش وتم تصميمها وانتاجها حسب حاجة هذه القوات ، موضحا انه كان من الضروري ان تكون المنتجات العسكرية الجديدة هذه تتمتع بـ 4 خصائص هامة وهي " ان تكون بعيدة المدى ونقطوية الاصابة وذكية ودقيقة الاستهداف".

واشار العميد حيدري ايضا الى القسم الثالث من هذه الانجازات العسكرية التي ستتم ازاحة الستار عنها صباح اليوم قائلا " ان القسم الثالث هي اسلحة كانت موجودة بحوزة القوات البرية للجيش ونحن قمنا باضفاء تطوير تكنولوجي عليها ، وان الهدف من ذلك هو امتلاك قوات برية مؤثرة في ساحات الحروب المستقبلية".

وشدد بان ازاحة الستار عن هذه الانجازات التسليحية الجديدة تعني "ازاحة الستار عن قوة جديدة تم تطويرها وتحديثها" وقال " ان مواصفات الاسلحة الجديدة للقوات البرية للجيش والتي تتمتع بالخصائص الاربعة المشار اليها، تنطبق مع احدث العلوم والتكنولوجيا العالمية وستزود بها القوات البرية للجيش الايراني لانها أسلحة خاصة".

روابط ذات صلة

العميد حيدري: القوة البرية للجيش ستتسلم قريبا معدات جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال غرب دارفور

شاهد.. التكاتف الاجتماعي خلال شهر رمضان في البصرة الفيحاء

بايدن يخطط لخوض انتخابات 2024

رغم تضايقات وانتهاكات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر العشرين من شهر رمضان بالأقصى

إزاحة الستار اليوم عن انجازات تسليحية جديدة للجيش الايراني

منظمة الموانئ الايرانية مستعدة لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية