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منظمة الموانئ الايرانية مستعدة لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية

منظمة الموانئ الايرانية مستعدة لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران، الاستعداد لتدشين خط نقل بحري مباشر مع السعودية، مؤكدا عدم وجود مشاكل تقنية او مشاكل في الموانئ امام ذلك.

العالم - ايران

وقال حسين عباس نجاد في تصريحات صحفية ادلى بها صباح اليوم الثلاثاء في ميناء بندرعباس مركز محافظة هرمزكان انه وقبل الاتفاق الاخير بين ايران والسعودية استمر التبادل التجاري بين البلدين ولكن بشكل محدود وكانت البضائع الايرانية تصل السعودية عبر الامارات ، والان ورغم قلة حجم التبادل التجاري وتبادل السلع بين البلدين ، هناك مطالبات من قبل النشطاء الاقتصاديين لخفض تكاليف النقل والتبادل التجاري مع السعودية عبر تدشين خط نقل بحري مباشر بين البلدين.

واضاف : ان منظمة الموانئ والملاحة البحرية وفي حال وجود طلب وزيادة حجم التجارة مع مرفأ محدد، مستعدة من جهتها لتدشين خط ملاحة مباشر، وان القضايا الاخرى مثل ابرام الاتفاقيات الاقتصادية وحجم التجارة، هي من اختصاص وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ومنظمة تطوير التجارة والغرفة التجارية.

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