رئيس وزراء أوكرانيا يزور كندا في زيارة رسمية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن شميهال سيعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تورنتو، وينضم إلى الاجتماع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ووزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند.

وأشارت إلى أنه، في (تورنتو) سيعقد شميهال وترودو مؤتمرا صحفيا.

وتعد زيارة شميهال لكندا هي الأولى له منذ تعيينه رئيسا لوزراء أوكرانيا.. وقد زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كندا في يوليو 2019.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شميهال في مقابلة مع صحيفة "غلوب اند ميل" الكندية، إنه يعتزم السعي خلال الزيارة للحصول على إمدادات من الذخيرة والعربات المدرعة لشن هجوم مضاد على القوات الروسية الغازية.

وأضاف في المقابلة، أنه لا يشعر بالقلق من عدم تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في الموازنة الاتحادية لكندا، وعبر عن أمله أن تقدم البلاد المزيد من المساعدات ضمن أشكال أخرى من الدعم.

وتابع: "نحن الآن بحاجة إلى عربات مدرعة ثقيلة. ونحتاج إلى المزيد من قذائف المدفعية: ذخيرة لمدافع الهاوتزر وذخيرة للدبابات. هذا مهم للغاية لتنظيم هجومنا المضاد".

ونقلت الصحيفة عن شميهال قوله إن أوكرانيا تود أيضاً أن تقدم كندا تأمينا ضد مخاطر الحرب للشركات الكندية التي تستثمر في أوكرانيا لدعم إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي.

وقال: "وبالتالي إذا قررت شركة كندية استثمار أموال في أوكرانيا، فسنطلب من الحكومة الكندية وضع آلية ما لدعم الاستثمارات الكندية".

وحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو واحدة من أكبر الداعمين الدوليين الذين يعلنون مساندتهم لأوكرانيا، وقدمت إلى كييف مساعدات مالية وعسكرية وغيرها بأكثر من خمسة مليارات دولار كندي.