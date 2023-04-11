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الفتح يحذر من اياد خارجية تدفع باتجاه عرقلة العملية السياسية بالعراق

الفتح يحذر من اياد خارجية تدفع باتجاه عرقلة العملية السياسية بالعراق
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

حذر عضو تحالف الفتح العراقي علي حسين، من اياد خارجية تدفع بعض مسؤولي الدولة باتجاه التنصل عن مسؤولياتهم وعرقلة العملية السياسية والاضرار بها بعد نجاح الحكومة في مشاريعها خلال الفترة القليلة لتوليها السلطة.

العالم - العراق

وقال حسين، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد ترك ملف الموازنة من خلال الاجازة التي حصل عليها وبالتالي فأن مافعله يعد تنصلا عن المسؤولية ازاء هكذا ملف مهم ينتظره الجميع".

واضاف ان "تصرف الحلبوسي وموقفه ازاء ملف الموازنة الاتحادية يؤكد وجود نوايا مريبة، حيث اعقب ذلك بعض التصرفات الموجهة التي تروج للطاغية المقبور من قبل بعض ابناء المكون السني".

وبين ان "بعض الايادي تسعى لعدم التصدي للمسؤولية ازاء الملفات المهمة كالموازنة، خصوصا ان هناك توجيهات خارجية تهدف الى عرقلة العملية السياسية والاضرار بها بعد ان شهدت انتعاشا خلال الاشهر المنصرمة".

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الفتح يحذر من اياد خارجية تدفع باتجاه عرقلة العملية السياسية بالعراق