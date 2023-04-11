الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران ألغت تأشيرات الدخول للصينيين

إيران ألغت تأشيرات الدخول للصينيين
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد الشؤون السياحية لوزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليديوية الإيرانية علي أصغر شالبافيان أن إيران قامت بشكل طوعي بإلغاء الزامية أخذ تاشيرة الدخول للرعايا الصينيين وذلك من أجل زيادة اجتذاب السياح.

العالم - إيران

وقال شالبافيان في لقاء مع عدد من النشطاء السياحيين الصينيين الذين يزورون إيران ضمن رحلة سياحية للتعرف على معالم إيران، إن الحكومة الإيرانية وفي سياق زيادة اجتذاب السياح والضيوف القادمين من الصين أدرجت موضوع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها دوما ولذلك قامت بإلغاء تاشيرة الدخول للصينيين بشكل طوعي وهناك الآن رحلات جوية مباشرة من إيران إلى الصين.

وأضاف شالبافيان موجها كلامه لهذا الوفد السياحي "ستشعرون في إيران بمستوى عال من الامن ويمكنكم التحدث مع مختلف القوميات في إيران ".

من جنبه أكد السفير الصيني في طهران في هذا اللقاء الذي حضره أيضا على تدعيم العلاقات بين البلدين وضرورة تسهيل الزيارات لرعايا البلدين.

وأشار السفير الصيني أن العلاقات بين إيران والصين هي علاقات ودية منذ أمد بعيد وأن زيارة الوفد الصيني هذه ستساهم في رفع مستوى معرفة الشعبين ببعضهما البعض.

روابط ذات صلة

العراق يرفع تأشيرة الدخول عن اللبنانيين

السماح لمواطني دول مجلس التعاون بدخول العراق دون تأشيرة

إيران وأوزبكستان تلغيان التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية

إيران وتركمانستان تتطلعان لتعزيز التعاون القنصلي والترانزيت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... استشهاد وجرح فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة نابلس

البرلمان المصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

الشيخ قاسم: مسؤولية الأمة الإسلامية الرد على اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في الصومال

بالفيديو... آخر تفاصيل اغتيال الاحتلال لشابين فلسطينيين بالضفة الغربية

تعرف على القرارات الكاملة لجلسة مجلس وزراء العراق اليوم