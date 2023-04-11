اقتحامات الأقصى.. محاولات لفرض سياسة أمر الواقع

العالم - البوصلة

ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يعارض منع الاقتحامات في المسجد الاقصى، ويؤيده وزير الحرب يوآف غالانت، وذلك وسط مخاوف من اندلاع المواجهات وتوتر الاوضاع اكثر. الاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمسجد الأقصى صعدت التوتر الميداني مع الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.



واقتحم آلاف المستوطنين منطقة جبل صبيح جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، يتقدمهم وزراء وأعضاء في الكنيست، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جبل صبيح تزامنا مع الاقتحام.

وناقش برنامج "البوصلة" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع كل من الخبير في الشؤون الاسرائيلية "راسم عبيدات" و مسؤول حركة الجهاد الاسلامي في سوريا "ابو مجاهد اسماعيل".

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