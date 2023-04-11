الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط قتلى وجرحى بقصف على حدود أرمينيا وأذربيجان

سقوط قتلى وجرحى بقصف على حدود أرمينيا وأذربيجان
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات أذربيجانية أطلقت النار عصر اليوم الثلاثاء على جنود أرمن أثناء قيامهم بأعمال هندسية في منطقة تيغ الحدودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

العالم - آسيا والباسفيك

وأضافت الوزارة أن الجانب الأرمني اتخذ "إجراءات انتقامية".

من جانبها، أفادت وزارة دفاع أذربيجان بأن القوات الأرمنية، ومن مواقع لها قرب بلدة تيغ بمنطقة غوروس، فتحت نارا مكثفة من أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأذربيجاني على محور منطقة لاتشين.

وأضافت أن الجيش الاذربيجاني يتخذ إجراءات للرد على الجانب الأرمني.

وأوضحت الدفاع الأذربيجانية في وقت لاحق، أن "الاستفزاز الأرمني" أسفر عن سقوط قتلى وجرى في صفوف قواتها دون ذكر التفاصيل.

وكانت الدفاع الأرمنية أعلنت أمس الاثنين عن اعتقال جندي أذربيجاني على أراضي الجمهورية.

روابط ذات صلة

أرمينيا: مقتل جندي وإصابة آخر على الحدود مع أذربيجان

بوتين يبحث الوضع بإقليم قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجمع العلماء لبنان يحيي الأبطال الفلسطينيين

لافروف: اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين سيعقد هذا العام

أميرعبداللهيان يدعو لتحرك دولي فوري وفعال للوضع الراهن في فلسطين

رغم استمرار انتهاكات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح ليلة 21 لشهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك + صور

طهران والرياض..استئناف العلاقات وفتح السفارات على الأبواب

بالفيديو... مسؤول في المجلس الرئاسي: عملية تبادل الأسرى مع صنعاء تبدأ الخميس