الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح ليلة 21 لشهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك + صور

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن المرابطين تناولوا طعام الإفطار في باحات الأقصى عقب تأدية صلاة المغرب، قبل أن يؤدي الآلاف صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد.

ورغم اعتداءات الاحتلال وتضييقاته، يحتشد المصلون والمرابطون في المسجد الأقصى المبارك بالآلاف في صلوات الفجر والجمعة والتراويح، وحقق المعتكفون تثبيت اعتكافهم في المسجد رغم القمع والاعتداء.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في جنباته، والدفاع عنه خاصة مع إعلان جماعات المستوطنين عزمها الاستمرار باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحذّرت الحركة الاحتلال من الإقدام على أي حماقة بحق الأقصى والمصلين الآمنين وأهلنا في القدس المحتلة، مؤكدة أن المساس بالأقصى تهديد للأمن والسلم في المنطقة، واعتداءٌ على عقيدة المسلمين جميعا.

ودعت الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية على المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في اليوم السادس من ما يسمى "عيد الفصح العبري"، ضمن الحرب الدينية على المسجد.