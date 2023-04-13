كاميرا العالم ترصد أجواء إحياء ثالث أيام ليالي القدر المباركة بمشهد المقدسة

العالم - خاص بالعالم

وعمت أرجاء إيران المراسم الشعبية لإحياء الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك ، كما في مدينة مشهد حيث العتبة الرضوية المقدسة، احتشد عشرات الآلاف لتلاوة القرآن والصلاة والدعاء والاستغفار.

هذا وخلد الحاضرون في هذه الليلة العظيمة، ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عبر المحاضرات والمراثي التي تطرقت الى سيرته وفضائله عليه السلام.

وكانت باحات وساحات الحرم الرضوي المطهر مكتظة بحشود كبيرة من محبي الامام علي بن ابي طالب (ع) من داخل إيران وخارجها خاصة من الدول العربية والافريقية وأفغانستان.

وعلت اصوات المواكب المعزية باستشهاد امير المؤمنين ودعوات الزائرين في ليالي القدر اجواء ملأت العتبة الرضوية المقدسة وهي تتشح بالسواد والحزن بهذه المناسبة الاليمة.



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