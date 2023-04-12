لهذا السبب.. الحكومة الايطالية تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر

العالم – خاص بالعالم

أزمة المهاجرين غير الشرعيين في حوض البحر المتوسط تعود الى الواجهة من جديد.

الحكومة الإيطالية أعلنت عبر بيان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر لمواجهة تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين اليها خلال الفترة الأخيرة، وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بحسب البيان إن مجلس الوزراء قرر الانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب

من جانبه، قال مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية إن هذه الخطوة تأتي بعد اكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين، وسط توقعات بازدياد حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة خمسة ملايين يورو للحالات الطارئة في هذا الخصوص

وتواجه إيطاليا تدفق موجات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين قادمين من شمال إفريقيا عبر البحر المتوسط، وكثيرا ما تتعرض القوارب التي تنقل المهاجرين لمخاطر تؤدي الى حوادث ماساوية، وبحسب الأرقام الرسمية فقد أنقذت السلطات الايطالية قرابة ألفي مهاجر غير نظامي ما بين السابع والحادي عشر من الشهر الجاري، فيما تجاوز إجمالي المهاجرين الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية منذ مطلع العام واحدا وثلاثين ألفا ومئتين وتسعين شخصا

وفي هذا الاطار طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق الاتحاد الأوروبي بتقديم مئة مليار دولار لأفريقيا لمساعدتها على التصدي للهجرة، ودعا الى إيجاد قواعد جديدة بسرعة للجمع بين مبدأي حسن الضيافة والدفاع عن الحدود الأوروبية

يذكر أن دول جنوب الاتحاد الأوروبي وبينها إيطاليا تنتقد بشكل دائم دول شمال الاتحاد وتتهمها بعدم تقديم الدعم الكافي للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية