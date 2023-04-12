وفد إيراني في السعودية للتحضير لافتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين

العالم - ايران

ووفقا لمصادر خبرية، فأن الوفد الإيراني وصل إلى الرياض اليوم الأربعاء لتفقد مبنى السفارة والقنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية وتأهيلها للافتتاح وفقا للاتفاق الأخير بين البلدين في بكين.

واشارت وكالة "ارنا" انه من المفترض أن يتوجه فريق آخر إلى جدة لإعادة إفتتاح القنصلية وممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، كان قد اعلن هذا الأسبوع، أن الوفد الفني السعودي وصل إلى إيران لمتابعة افتتاح سفارة بلاده في طهران وقنصليتها في مشهد.

وأضاف: بناء على اتفاق بكين، سيتوجه وفد إيراني إلى السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة فتح السفارة في الرياض والقنصلية والمكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي بجدة.