العالم - خاص بالعالم

وأشار حجازي الى أن يوم القدس العالمي يمثل نقطة تحول في تاريخ الامة التي كانت تعيش الانكسارات والهزائم بعد احتلال القدس من قبل الصهاينة والتي مثلت انتكاسة في تاريخ هذه الأمة ومؤشرا على حالة الضعف والهوان التي تعيشه.

ولفت حجازي الى أن يوم القدس انتقل من عامل الى آخر ليزيد من زخم قضية الاقصى والأقصى والقضية الفلسطينية وفي وسط الشعوب وبين القوى الحية في هذه الأمة ويشكل منطلقا لحشد الطاقات المختلفة على المستوى المعنوي والسياسي والعسكري تمهيدا للعودة للقدس المحتل.

وكان قد اقيم اليوم الاحتفال المركزي الحاشد بيوم القدس العالمي الذي يقيمه حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. ويتحدث في هذه الاثناء سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله.

الى ذلك اقيمت فعاليات عدة في الضاحية بيوم القدس ونظمت حركة الجهاد الاسلامي مسيرة حملت اعلام فلسطين وصور الاستشهاديين الفلسطينيين.

وأحيا قطاع صيدا في حزب الله “يوم القدس” باحتفال حاشد في باحة مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا، برعاية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وشخصيات سياسية ودينية وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية ولفيف من العلماء.

وتخلل الحفل عروض ل800 كشفي من كشافة الإمام المهدي ول300 عنصر من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في الإسعاف والإنسان والإطفاء.

ووضع النائب الحاج حسن إكليلا على نصب شهداء فلسطين بعدها تلاوة قرآنية مع مراسم تعظيم القرآن أدتها ثلة من الجوالة تلاها النشيد الوطني الفلسطيني والنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله من إنشاد فرقة مهدي الإنشادية وعزف الفرقة الموسيقية التابعتين لكشافة الإمام المهدي.

بعدها تم استعراض سرايا القادة والجوالة والكشافة والاشبال في جمعية كشافة الإمام المهدي، حيث تمت تسمية كل سرية باسم شهيد من شهداء الانتفاضة الفلسطينية تبعها استعراض سرايا الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وعرض لآليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والدراجات النارية.

وتحت شعار "الضفة درع القدس" وانتصاراً للقدس المحتلة في يومها العالمي، وتجديداً للعهد والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لكيان العدو الصهيوني والتصدي لجرائمه ومؤامراته التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسلمين.. يحيي العراق مع سائر الدول العربية والإسلامية ذكرى يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات من قبل كيان العدو الصهيوني ومحاولاته لتهويد المسجد الأقصى المبارك، للتأكيد على وحدة ساحات المقاومة والاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية وأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة.

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