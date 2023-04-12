قائد بالدفاع الجوي: تطوير المعدات الدفاعية عزز الردع الدفاعي للبلاد

العالم- ايران

قائد منطقة الدفاع الجوي المركزية بالجيش الايراني العميد علي حدادي ساماني خلال زيارة تفقدية مفاجئة للقطعات التابعة لهذه المنطقة: قمنا بتعزيز الردع الدفاعي الى أقصى مايمكن عبر الاعتماد على القدرات الداخلية وتوطين المعدات والأسلحة الموجودة.

واضاف، إن التفوق والمكانة القيمة للدفاع الجوي للجيش في الساحة الدولية اليوم رهن بتماسك ووحدة وسلامة مواطنينا الأعزاء في مختلف بقاع الوطن.

وتابع قائلا: "إن تطوير المعدات الدفاعية يلعب دورًا مهمًا للغاية في سيادة الحدود الجوية لبلدنا ، وفي هذا الصدد ، قمنا بتعزيز الردع الدفاعي والقوة الدفاعية الى أقصى مايمكن عبر الاعتماد على القدرات الداخلية وتوطين المعدات والأسلحة الموجودة .

وختم قائد منطقة الدفاع الجوي المركزية بالجيش قائلا: لقد عززت قوة الدفاع الجوي للجيش قدراتها الدفاعية الذكية إلى أعلى مستوى بما يتماشى مع التهديدات المحتملة والتخرصات الواهية للأعداء ، وسوف نتصدى بحزم وبكل قوة لأي جسم طائر يعبر حدود بلادنا الجوية من دون إذن.