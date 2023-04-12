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السفير الايراني يجري محادثات "صريحة وبناءة" مع مساعد الرئيس الأذربيجاني

السفير الايراني يجري محادثات
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير الايراني في باكو السيد عباس موسوي انه اجرى محادثات صريحة وبناءة اليوم الاربعاء مع مساعد الرئيس الاذربيجاني، معربا عن أمله في ان تعود هذا المحادثا بالنفع على البلدين والمنطقة.

العالم- ايران

وكتب السفير الايراني في تغريدة على تويتر "اثر المحادثات البناءة بين وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ونظيره الاذربيجاني ، اجريت ايضا محادثات صريحة وبناءة مع مساعد الرئيس الاذربيجاني حكمت حاجيوف".

واضاف موسوي " آمل في ان تعود النتيجة النهائية للمسار الذي ابتدأ بالنفع على مصالح البلدين والمنطقة".

هذا وقد أجرى وزيرا الخارجية الايراني والأذربيجاني محادثات هاتفية مؤخرا اثر التوتر الاخير في علاقات البلدين.

وكان مستشار مساعد الرئيس الاذربيجاني "الجين اميربايوف" اكد يوم امس الثلاثاء في تصريح لوسائل اعلام صهيونية على اهمية الدبلوماسية مع ايران قائلا ان ايران دولة جارة هامة لاذربيجان و"من المهم لنا ان تبقى ايران التي هي جارة مهمة لنا من حيث المساحة والتاريخ، جارة جيدة لنا".

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