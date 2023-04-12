السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص وقد وقع عن الجانب العراقي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي".

وعبّر رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، عن" تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد".

وأكد السوداني، أن" الحكومة الحالية أولت اهتماماً كبيراً لملف مكافحة الفساد، وأدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها، وقد عزّزت ذلك بخطوات إجرائية، استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة".

وأشار إلى" عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".

وختم البيان، أنه" في ضوء المذكرة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها لمكافحة الفساد، ويتضمن تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الاستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، وتعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص".