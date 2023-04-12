كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

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وقالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي [اليابان]".

وحثت حكومة اليابان سكان شمال منطقة هوكايدو على اللجوء إلى الملاجئ، اليوم الخميس صباحاً، بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يُشتبه في أنه باليستي.

وقالت الحكومة في تحذيرها: "إخلاء فوري. إخلاء فوري"، مطالبة سكان هوكايدو باللجوء إلى مبنى أو ملجأ تحت الأرض، محذرةً من أن الصاروخ من المتوقع أن يهبط حوالي الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش).

ومنذ صباح يوم الجمعة، توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الدورية من جارتها الجنوبية عبر قنوات الاتصال الكورية الداخلية، بما في ذلك الخطوط العسكرية ووزارة الوحدة.

ومن المفترض أن يعقد البلدان مكالمات دورية مرتين في اليوم - صباحًا ومساءً - عبر خطوط الاتصال العسكرية وخطوط الاتصال الربط، لكن كوريا الشمالية لم تعد ترد على المكالمات لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وأمس الأربعاء، ترأس الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم في البلاد، وذلك لمناقشة موضوعات عسكرية مهمة.

وجاء اجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع أعضاء الحزب، بعد تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعد تجارب كوريا الشمالية النووية، والتي جاءت احتجاجا على تدريبات عسكرية قامت بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش الزعيم مع الحزب توسيع ردع الحرب للبلاد بطريقة أكثر عملية وهجومية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم إن بلاده بحاجة إلى توسيع ردعها للحرب "بشكل فعال كإجراء لتعزيز الرقابة الصارمة والإدارة للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية".

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك ياتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.