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فجر "الضفة درع القدس"

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة في الأقصى والإبراهيمي

دعوات متواصلة للحشد والمشاركة لإحياء فجر الجمعة في الأقصى والإبراهيمي
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تتواصل الدعوات للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل في المسجد الأقصى المبارك ومساجد الضفة الغربية، ضمن حملة "الضفة درع القدس"، نصرة للمرابطين والمسجد الأقصى وتحديًا للاحتلال.

العالم - فلسطين

ودعت حملة "الفجر العظيم" للمشاركة الواسعة والحاشدة في صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل الموافق 14 نيسان/ أبريل، في باحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الساعية لفرض وقائع تهويدية خلال شهر رمضان المبارك.

كما دعت إلى المشاركة في الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد طوباس القديم في طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت الحملة على أهمية النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن فجر جمعة "الضفة درع القدس" يصادف ليلة فردية من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتواصلت دعوات النفير من قبل فلسطينيي الداخل المحتل وأهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، لإسناد المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى، والذين تعرضوا خلال الأيام الماضية لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال.

وأدى قرابة 20 ألف مصل ومعتكف، أمس الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك.

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