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وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يجتمعون في سمرقند

وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يجتمعون في سمرقند
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

عقد وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان اليوم الخميس، لقاء بمدينة سمرقند في اوزبكستان، قبل انطلاق ثاني اجتماع رباعي حول افغانستان .

العالم - ايران

يتبع ..

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