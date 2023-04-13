شاهد.. آخر التطورات في شمال السودان

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا "طارق أبو شورة"، أن هناك أنباء عن شراء قوات الدعم السريع اشترت للعديد من الاراضي في مدينة المروي شمال السودان من اجل استخدامها كمركز لقواتها.

وتابع، أن الرفض الاول لهذه الخطوة جاء من قبل السودانيين، باعتبار ان هذه المنطقة اكثر المناطق امنا في البلاد منذ تاريخها ولم تشهد دخول أي نوع من القوات سواء الدعم السريع او الجيش السوداني.

واشار مراسلنا الى ان الوضع في الشمال السوداني هادئ حتى الان ولكن استقرار قوات الدعم السريع هناك سيكون له تداعيات المشهد السياسي ولا سيما الاتفاق الاطاري.

ورأت القوات المسلحة السودانية ان تمركز قوات الدعم السريع في الشمال السوداني يشكل خطورة على الأمن والوضع بصورة عامة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

والسؤال الذي يطرح من قبل الكثيرين ان قوات الدعم السريع تتمركز في العديد من المناطق بالسودان فلماذا الان تريد التمركز في شمال السودان.

هذا وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش السوداني أمهل قوات الدعم السريع 24 ساعة لسحب قوات ضخمة نقلتها الى مدينة مروي شمال البلاد دون إخطاره.

واعتبر الجيش السوداني أن تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة والولايات مخالفة لمهام ونظام عملها موضحا أنه تم استدعاء قوات من مناطق أخرى لمواجهة الموقف.

وأكد بيان الجيش أنه إن لم تسحب قوات الدعم السريع عناصرها من مروي فسيتم إجبارها على ذلك، محذرا من أن استمرار تحركات الدعم السريع سيؤدي إلى مزيد من التوترات التي تقود لانفراط عقد الأمن في البلاد.