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"وفتح قريب " حدث فني ينذر بتحرير القدس الشريف على الجدار الفاصل

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

تم إنشاء جدارية "وفتح قريب" بحضور عدد من فناني محور المقاومة من الدول الإسلامية والعربية خلف أسوار الجدار الفاصل في جنوب لبنان.

العالم - ايران

يشارك فنانون من مصر والجزائر وإيران وفلسطين ولبنان وسوريا في هذا الحدث الفني الدولي الذي أقيم بمناسبة يوم القدس العالمي.

في هذا الحدث الذي يستند إلى آية من القرآن الكريم ، يؤكد الفنانون على تحرير القدس الشريف من احتلال الكيان الصهيوني ، وبآثار فنية خاصة مستمدة من المقاومة والنضال ضد الكيان الصهيوني ، خلقوا هذا النشاط الفني. وحدة أقوال الفنانين في هذا الحدث عن القدس وإدانة جرائم الكيان الصهيوني هي أحد الإنجازات الأخرى لهذا الحدث الفني الفريد من نوعه.

وحضر هذا الحدث الفني الأستاذ نجابتي من إيران ومشاركة السيد رضا قصير من لبنان وعلي جروان من فلسطين وفادي الفرج من سوريا وسمير بعداش من الجزائر والسيدة ولاء محمد من مصر، في جنوب لبنان خلف الجدار الفاصل بين فلسطين المحتلة ولبنان.

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"وفتح قريب " حدث فني ينذر بتحرير القدس الشريف على الجدار الفاصل

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