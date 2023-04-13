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شاهد.. سرّ تراجع الاحتلال عن الانتهاکات الأخيرة للأقصی

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد المختص بالشأن الاسرائيلي محمد مصالحة ان حصول حماس لبنان علی صواريخ استراتيجية بعيدة المدی صائبة التصويب، اجبر الاحتلال الاسرائيلي عن التراجع عن انتهاكاته للمسجد الاقصی.

العالم - خاص بالعالم

وقال مصالحة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية قرار الكابينت الاسرائيلي بالتراجع عن الانتهاكات للمسجد الاقصی رغم انه جاء بعد انقسام في الاراء بين وزراء الصهاينة الا انه جاء تفادياً لما هو أكبر.
وأوضح ان أنف 'اسرائيل' لقد جدع في هذه القضية فالشاباك وقسم من وزراء الصهاينة كانوا يحاولون استعادة شيئاً من الردع المفقود، لكنهم ارغموا علی التراجع.

وبيّن المختص بالشأن الاسرائيلي انه قبل يومين من قرار الكابينت الاسرائيلي، تم تسريب معلومات عن ان حماس لبنان قد حصلت علی صواريخ استراتيجية بعيدة المدی صائبة التصويب من حزب الله عن طريق ايران وهذا الخبر، أكد ان رهان الاحتلال علی ان عدم مشاركة الطرف اللبناني في توحيد ساحات القتال لم يكن سوی ظناً خائباً.

وشدد مصالحة علی ان 'اسرائيل' استنفذت كل ما لديها من قوات احتياط بحيث قامت بتجنيد قوی كوماندو في تل أبيب وهذا يعني شيئاً كبيراً وخطيراً من الهلوسة الذي وصل اليها كيان الاحتلال.

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