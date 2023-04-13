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مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على مليار يورو للذخيرة في أوكرانيا

مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على مليار يورو للذخيرة في أوكرانيا
الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تخصيص مليار يورو لتعويض توريد الذخيرة لأوكرانيا حتى 31 مايو 2023 في إطار "صندوق السلام الأوروبي".

العالم - أوروبا

جاء ذلك في بيان للمجلس صدر اليوم الخميس، الذي تابع بأن المجلس وافق اليوم على "مساعدة بقيمة مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ما سيسمح للاتحاد بتعويض الدول الأعضاء عن إمداد أوكرانيا بالذخيرة من المخزونات الموجودة أو نتيجة لذلك".

وقد تم اتخاذ قرار تمويل إمدادات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بالذخيرة في مارس الماضي، حيث من المخطط تخصيص 2 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي، ويدور الحديث بداية عن قذائف مدفعية ذات عيار كبير، فيما سيستخدم من أصل 2 مليار يورو، نصفها لسداد إمدادات الذخيرة من مستودعات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أنه، ومع ذلك، لا يوجد حاليا ما يكفي من القذائف في هذه المستودعات، لهذا ظهر اقتراح للشراء خارج الاتحاد خصما من المليار الثاني.

وتنص خطة الاتحاد الأوروبي على توريد مليون وحدة ذخيرة لأوكرانيا على مدى الـ 12 شهرا القادمة، إضافة إلى عمليات الشراء والإنتاج المشتركة لتجديد المخزونات الأوروبية ومواصلة عمليات الإمداد إلى كييف على المدى المتوسط.

وسبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة سلاح لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على مليار يورو للذخيرة في أوكرانيا